Missione di pace. Parolin: “Sì, ci sono novità ma naturalmente a livello riservato”

AgenPress. “Sì, ci sono novità ma naturalmente a livello riservato. La cosa credo comunque che sia stata spiegata e credo che si andrà avanti”.

Il cardinale Pietro Parolin risponde nuovamente alle domande dei cronisti sulla “missione” della Santa Sede per favorire la pace in Ucraina, che Papa Francesco aveva annunciato durante l’intervista in aereo sul volo di ritorno da Budapest.

Missione di cui i governi di Mosca e Kyiv, tramite dei funzionari, avevano affermato nei giorni scorsi di non essere a conoscenza, né di aver avuto comunicazioni specifiche in merito.

Oggi 10 maggio, a margine della inaugurazione della mostra fotografica dedicata a don Lorenzo Milani, ad un secolo dalla nascita, Parolin ha spiegato che non si era comunque trattato di “smentite” e che sulla missione ci sono state novità nei giorni a seguire, ma “a livello riservato”.