Ministro Esteri Lavrov a New York per presiedere il Consiglio Onu. Atteso incontro con Guterres

AgenPress – Il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov vola a New York per presiedere il Consiglio di Sicurezza dell’Onu, di cui la Russia ha la presidenza nel mese di aprile. Alle Nazioni Unite Lavrov domani è atteso incontrare all’Onu il segretario generale Antonio Guterres, alle 13.30 ora locale, le 19.30 italiane per discutere l’accordo sull’esportazione di grano ucraino a poche settimane dalla prevista scadenza dell’intesa, che rischia di non essere rinnovata a meno che le richieste russe relative alle proprie esportazioni non vengano soddisfatte. La Russia ha avvertito che le prospettive per l’accordo oltre il 18 maggio non sono buone, e l’ambasciatore al Palazzo di Vetro Vassily Nebenzia ha spiegato che Lavrov “solleverà la questione durante l’incontro con Guterres”. “Non si sta muovendo nulla, si stanno compiendo sforzi ma sfortunatamente per noi sono inutili – ha precisato – Abbiamo detto chiaramente che vogliamo vedere progressi”.