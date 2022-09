Meloni: “Sono vicina alle donne iraniane che si battono contro l’oscurantismo islamista”

AgenPress. Profondo dolore per la morte di Mahsa Amini, giovane curda in vacanza con la famiglia in Iran, a Teheran. Mahsa è morta a causa delle percosse subite dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa iraniana, solo perché le usciva dal velo una ciocca di capelli.

Le donne iraniane oggi sono in rivolta, sfidano il regime integralista tagliendosi il velo e tagliandosi i capelli in piazza e rischiando a loro volta l’arresto e la morte. Sono a loro vicina per il coraggio che dimostrano, battendosi a viso aperto contro l’oscurantismo islamista.

Abbattiamo il vergognoso muro di omertà che circonda la violenza sulle donne, camuffato da rispetto per le altre culture e le altre religioni. Lo dobbiamo alle coraggiose donne musulmane che si battono in Italia e in tutto il mondo per difendere la loro libertà e indipendenza.

E’ quanto dichiara, in una nota, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.