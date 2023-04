Meloni agli imprenditori: “non abbiate paura di investire e scommettere sulla vittoria dell’Ucraina”

- Advertisement -

AgenPress – Agli imprenditori italiani dico: non abbiate paura di investire, di costruire e di scommettere sulla vittoria dell’Ucraina e dell’integrazione europea di questo Paese perché noi sosterremo con forza il diritto di questo popolo di essere parte integrante della comunità europea”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni durante la Conferenza Bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina”.

“È nostro compito aiutare l’Ucraina a scrivere un nuovo capitolo della sua storia e l’Italia ha tutte le carte in regola per giocare un ruolo da protagonista, per la determinazione, la credibilità con cui abbiamo fatto le nostre scelte e mai tentennato ma anche perché nel 2024 sarà presidente di turno del G7, è stata protagonista in tutte le grandi scelte fatte in questi anni e perché si candida anche a ospitare nel 2025 la Ukraine Recovery Conference, una conferenza molto più grande rispetto a questa per segnare la nostra volontà di andare avanti su questo terreno”.

Circa 600 le aziende italiane presenti al Palazzo dei Congressi dell’Eur chiamate a condividere la propria expertise con gli interlocutori ucraini, per fornire loro le migliori soluzioni di breve, medio e lungo periodo.