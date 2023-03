Medvedev: “Possibile lancio di un missile contro tribunale dell’Aia”

- Advertisement -

AgenPress. A causa del mandato d’arresto emesso dal tribunale dell’Aia, nei confronti di Putin, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, dichiara:

“È possibile immaginare l’uso mirato di un ipersonico ‘Onyx’ da una nave russa al tribunale dell’Aia“. Non si può abbatterlo, ahimè, ma il tribunale è solo una misera organizzazione internazionale, non la popolazione di un Paese della Nato e, quindi, non inizierebbe una guerra per questo. Quindi, giudici, guardate attentamente il cielo…” .

“Nessuno ha bisogno della Corte penale internazionale che ha assicurato alla giustizia solo tre dozzine di sconosciuti. L’efficacia delle loro attività è zero. Questi non sono i tribunali di Norimberga e Tokyo creati ad hoc. O anche il dubbio tribunale per la Jugoslavia. Il leader di un Paese può essere giudicato solo se il Paese si è selvaggiamente indebolito e ha quasi perso la sua sovranità o ha perso la guerra e capitolato”.