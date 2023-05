Marche ed Emilia Romagna allagate

- Advertisement -

AgenPress. Allerta fiumi per il maltempo che sta funestando Emilia Romagna e Marche. Il Savio è esondato in centro a Cesena. Pesaro allagata per esondazioni sparse del torrente Genica che attraversa la città.

In Emilia Romagna 10 fiumi hanno superato i livelli di allerta. Chiusi tutti i ponti a Riccione e dalle 20 quelli sul Secchia a Modena.

A Bologna esonda ancora il torrente Ravone. Allerta fiumi anche nel Ravennate. Nelle Marche esonda Misa.

La vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega alla Protezione civile, Irene Priolo ha dichiarato.

“Chiedo la massima attenzione da parte dei cittadini, che devono circolare il meno possibile e rimanere a casa. Se c’è la possibilità meglio rimanere ai piani alti e non avvicinarsi assolutamente ai corsi d’acqua. In caso di evacuazione devono assecondare la richiesta. Abbiamo livelli molto alti dei fiumi, ma non sappiamo dove possono tracimare. Gli allegamenti di adesso sono più a monte che a valle”.

Mentre il Sindaco di Cesena Enzo Lattuca afferma che “ci sono persone salite anche sui tetti le stanno recuperando con l’elicottero. Consentiteci di concentrarci su quest’emergenza. Poi chiederemo i danni” “Aiutiamoci, resistiamo, manteniamo la lucidità per queste ore che saranno difficili. La situazione sul territorio è pesante, ci sono aree senza luce. Ci sono danni ingenti alle cose, ma di questo ci preoccuperemo da domani, in questo momento concentriamoci tutti sulle persone”, aggiunge. “La cosa più importante è tutelare la vita delle persone”.

In Romagna la situazione più problematica riguarda al momento Riccione dove è stata chiusa la stazione ferroviaria e dove si è allagato anche il pronto soccorso dell’ospedale.