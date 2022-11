Lazio. D’Amato, spero di essere candidato unico centrosinistra. M5S ha scelto di stare fuori

AgenPress – “Spero di essere il candidato unitario di tutto il centrosinistra, dal Terzo Polo ai rossoverdi. M5S ha scelto di stare fuori: ora sta a loro, gli avversari sono dall’altra parte”. Così l’assessore alla sanità del Lazio e candidato alle regionali, Alessio D’Amato, a Un giorno da pecora.

“Io penso che nessuno a sinistra è nemico, M5S ha fatto un’altra scelta -ha proseguito D’Amato- io mi sono proposto come candidato unitario del centrosinistra, sono fiducioso che ci sarà unità e il metodo lo sceglierà la coalizione”. Quanto alla direzione regionale del Pd prevista per domani per decidere l’appoggio alla candidatura D’Amato l’assessore si dice “ottimista”. “Il centrosinistra se unito vince”.

“Sono favorevole al termovalorizzatore per la Capitale. E’ un’opera come ponte San Giorio a Genova, un’opera pubblica. La Regione deve aiutare il sindaco a risolvere il problema dei rifiuti”.