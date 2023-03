L’Abbate (M5S): ”La transizione ecologica va fatta, meglio prevenire che trovarci dei costi dopo”

- Advertisement -

AgenPress. Patty L’Abbate, deputata M5S Commissione Ambiente, è intervenuta nella trasmissione “Nautilus” condotta da Vanessa Piccioni e Francesco Fratta in onda su Cusano Italia Tv

Come afferma l’ONU bisognerà accelerare, la transizione ecologica potrà andare al ribasso?

“Che è troppo tardi lo dicevamo già 10 anni fa. La transizione ecologica è qualcosa che riguarda anche il modello economico. Il capitale economico va tutelato, la transizione non è un costo aggiuntivo. Domani altrimenti pagheremo un danno. La transizione ecologica va fatta: meglio prevenire che trovarci dei costi dopo”

Cina e India sono i Paesi più responsabili dell’inquinamento globale. C’è bisogno di una sensibilizzazione?

“Sicuramente diversificare può essere utile. Le imprese italiane sono un fiore all’occhiello del riciclo ma hanno bisogno di un supporto dall’Europa. Se noi esportiamo la nostra materia prima seconda, all’estero non lo prendono perché è un rifiuto. Ci sono delle strategie che devono essere europee e altre che devono essere globali. Solitamente si deve fare il calcolo di CO2 pro capite. L’Italia deve fare un po’ di più”

Per quanto riguarda la questione siccità?

“Il pericolo è concreto. Abbiamo avuto il 62% in meno di neve, l’acqua è indispensabile per l’agricoltura. C’è già nel PNNR un piano i 4 miliardi di euro, noi perdiamo il 40% dell’acqua che viene distribuita in Italia. Sull’adattamento dobbiamo mettere dei soldi e dobbiamo portare avanti tecnologie innovative”