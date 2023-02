Gribaudo (PD): ”Morti sul lavoro vera emergenza nazionale”

- Advertisement -

AgenPress. “Altre morti sul lavoro: ieri a Trieste, oggi a Civitavecchia. Una strage continua, non possiamo perdere altro tempo. È la vera emergenza nazionale. Il Governo riveda il Codice Appalti proposto. Va istituita, subito, la commissione Sicurezza sul Lavoro”. Così twitta Chiara Gribaudo, Vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera.

“Sono molto preoccupata per le voci che si susseguono sulle intenzioni del Governo di chiudere l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e trasformarlo in un dipartimento del Ministero. Sarebbe una scelta politica scellerata che farebbe perdere l’autonomia dell’agenzia con il conseguente rischio di depotenziamento dei controlli, che tornerebbero sotto il dominio del Ministero e quindi condizionati dalle scelte politiche del Ministro di turno”, dichiara la deputata dem, aggiungendo: “Questo tipo di riforma andrebbe contro gli interessi di tutti i lavoratori e le indicazioni dell’Unione Europea per un efficace contrasto degli incidenti e delle morti sul lavoro”.

“Questa scelta non può essere certamente presa a cuor leggero, con un decreto-legge, rifiutando di confrontarsi con il Parlamento e i rappresentanti dei lavoratori del settore”, conclude.