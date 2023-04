Giorgetti: “per ricostruire l’Ucraina servono 400 mld di dollari. Dovere morale, il sostegno al popolo ucraino”

- Advertisement -

AgenPress – “Anche a Washington, nei giorni scorsi, si è parlato di revisione dell’architettura delle istituzioni finanziarie per rendere più efficaci i loro interventi, per un utilizzo efficiente delle risorse che possa garantire il massimo dell’impatto. Tutto ciò nel caso ucraino deve essere mirato a favorire l’emergere del tessuto imprenditoriale locale” evidenzia il ministro dell’Economia Giorgetti, intervenendo alla conferenza bilaterale per la ricostruzione dell’Ucraina.

“Le imprese ucraine hanno dimostrato un’enorme resilienza, la maggior parte delle attività sono state ripristinate. Le stime dei fabbisogni sono ingenti e per il periodo 2023/2033 superano i 400 miliardi di dollari. Finora sono stati mobilizzati oltre 100 miliardi di dollari per l’Ucraina. La differenza però è evidente” e, avverte il ministro, “le risorse della comunità internazionale non saranno mai sufficienti senza il pieno coinvolgimento del settore privato e l’introduzione anche con una certa creatività finanziaria, di modalità innovative per fare maggiore leva sulle risorse pubbliche”.

“Il nostro impegno collettivo nel guardare alla ricostruzione vede l’Unione Europea come attore fondamentale e approdo naturale e sicuro per l’Ucraina”, ha aggiunto ribadendo che “le istituzioni europee devono accompagnare e sostenere anche con risorse proprie, lo sforzo che ciascun Paese mette in campo anche sul piano militare”.

“È nostro dovere morale sostenere in ogni modo possibile il governo e il popolo ucraino”.

“Colgo l’occasione di questa Conferenza per annunciare il nostro contributo al fondo di garanzia Bei ‘EU for Ukraine’ di recente costituzione, con una garanzia di 100 milioni di euro”.