Giarrusso (PE): Maggioranza fa saltare Def, incapacità vergognosa

AgenPress. “La maggioranza che regge il governo Meloni non riesce neanche ad approvare le proprie norme. Un’assurdità totale, un segno di incapacità vergognosa.

Ora sono riusciti persino a far saltare il DEF (scritto da loro!) paralizzando l’Italia nuovamente, bloccando i soldi pubblici, fermando il taglio del cuneo fiscale! Tutto questo per non essere riusciti ad approvare lo scostamento di bilancio!

Sì tratta di un disastro completo, di una sconfitta bruciante per loro e di un danno per tutti i cittadini.

Non era mai successo prima, nell’intera storia della Repubblica Italiana.

Quelli che accusano di non voler lavorare chi prende il Reddito di Cittadinanza, non sono andati a lavorare, benché siano pagati profumatamente da tutti noi!”

Lo scrive su Facebook l’europarlamentare Dino Giarrusso.