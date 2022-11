Frana a Ischia. Curcio (Capo della Protezione Civile): “Al lavoro anche di notte”

- Advertisement -

AgenPress. “È una tragedia. È una comunità colpita duramente da un evento importante”, ha detto il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio parlando della situazione di Casamicciola.

“Adesso vedremo quali sono i limiti della tragedia dal punto di vista umano, ma certamente è una tragedia”. E sulle vittime della frana: “Non ci sono i nostri numeri o numeri di altri, ci sono i numeri della Prefettura proprio per evitare confusione. È il prefetto che definisce i numeri una volta accertate le situazioni.

“L’attività è in corso, si stanno cercando dei dispersi e di definire meglio lo scenario. Si lavorerà anche nelle ore notturne con i fari, ma questo non aiuta l’azione operativa oggi già particolarmente difficile per le condizioni meteo”