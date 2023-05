Fonti Ue. Inviato Cina non si è espresso su zone occupate ucraine. Kuleba, smentito piano di pace

- Advertisement -

AgenPress – L’inviato speciale del governo cinese per gli Affari eurasiatici, Li Hui, “in nessun momento” ha detto che alla Russia andrebbe lasciato il possesso dei territori occupati dell’Ucraina. “Non lo ha detto e non lo ha nemmeno lasciato intendere”, ha detto un alto funzionario europeo informato sui dettagli dell’incontro.

Anche il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba commenta le rivelazioni del Wall Street Journal. I diplomatici di Varsavia, Berlino, Parigi e Bruxelles non confermano che il rappresentante speciale cinese Li Hui abbia espresso la richiesta di lasciare i territori ucraini occupati alla Russia.

“Ho immediatamente contattato i miei colleghi in quelle capitali che ha visitato, e nessuno di loro conferma che ci siano stati annunci o negoziati anche sul riconoscimento come Russia di quei territori che la Russia occupa attualmente in Ucraina”, ha detto Kuleba durante in un video.

“Controlliamo il processo. Nessuno dietro le spalle dell’Ucraina farà nulla contro di noi, perché abbiamo costruito rapporti di fiducia con tutti i partner chiave”, ha osservato Kuleba.

Il ministro ha aggiunto che l’Ucraina continuerà a condurre il dialogo con la Cina secondo tre principi fondamentali.

“Il primo è l’esclusivo rispetto reciproco dell’integrità territoriale. Il secondo è che, in linea di principio, non prenderemo in considerazione alcuna iniziativa che implichi concessioni territoriali legali o effettive da parte dell’Ucraina. E il terzo è il non congelamento del conflitto. L’Ucraina otterrà la vittoria . Questa è una posizione ferma Presidente”.