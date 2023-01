Equo compenso. Mazzetti (FI): “Governo passa ai fatti, è tutela per dignità lavoro”

- Advertisement -

AgenPress. “Il Centrodestra dimostra concretamente di essere vicino ai professionisti e di trasformare il loro legittimo bisogno di tutela in concretezza. Forza Italia si è spesa fin dall’inizio per l’introduzione dell’equo compenso, che adesso diventa realtà.

Un intervento a tutela del valore e della dignità del lavoro dei professionisti, che sono una parte importante e spesso dimenticata nel Paese e che, con le loro competenze, saranno determinanti per il successo del Pnrr. Bene, inoltre, che si prosegua nel dialogo con tutti gli ordini professionali di riferimento per migliorare il testo.

Il Governo ascolta, fa sintesi e poi traduce in fatti proposte che come l’equo compenso che, da troppi anni, sono ferme nel cassetto per pregiudizi o lungaggini inutili”.

Lo dichiara in una nota Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, componente VIII Commissione Ambiente, Territorio, Lavori pubblici.