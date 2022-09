Elezioni. Pregliasco: mie raccomandazioni strumentalizzate, votare è fondamentale

“Il mio invito, come sempre, è a utilizzare precauzioni per minimizzare i rischi di contagio COVID e non certo a disertare le urne”

AgenPress. “Comprendo la necessità dei mezzi di informazione di utilizzare concetti netti e a volte forzare un po’ le parole nella titolazione di un articolo, ma le espressioni che alcune testate mi attribuiscono sono state estrapolate da una breve intervista e parzialmente travisate.

Non vorrei che l’invito a ricorrere ad accortezze e precauzioni per ridurre il rischio di contagio Covid espresso durante l’intervista rilasciata a Un Giorno da Pecora possa essere inteso come un invito a disertare le urne. L’ho detto più volte nel corso dell’intervista e lo ribadisco qui: andare a votare è fondamentale”.

Lo precisa in un post sulla sua pagina Facebook Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Galeazzi di Milano e presidente ANPAS Nazionale.

“Votare – continua Pregliasco – un diritto di tutti i cittadini e, come sottolinea la nostra Costituzione, è anche un dovere civico. Auspico quindi che tutti gli elettori italiani si rechino al proprio seggio per esercitare questo diritto-dovere ed esprimere liberamente le proprie convinzioni, invitandoli nel contempo ad adottare semplici precauzioni di buon senso.

Quali? Portarsi dietro una mascherina, possibilmente FFP2, da indossare nella cabina elettorale o all’interno dei locali del seggio che potrebbero essere affollati e igienizzarsi le mani prima e dopo aver votato, in modo da ridurre il più possibile la circolazione del virus attraverso oggetti che, come le matite e le schede, passano nelle mani di diverse persone”, conclude il virologo.