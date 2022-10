Descalzi, gas russo quasi sostituito, ne arriva 10-15 mln mc al giorno. Stoccaggi pieni. Urgenti rigassificatori

AgenPress – “Il gas russo è stato sostanzialmente sostituito, abbiamo gli stoccaggi pieni. Il gas russo che arriva ancora, 10-15 milioni di metri cubi al giorno, è costante. Queste condizioni possono darci tranquillità per l’inverno. Però il sistema è tirato, perché manca il gas russo a dare stabilità. Potrebbero esserci problemi tecnici dai paesi fornitori o un freddo maggiore di quello che statisticamente c’è stato negli ultimi 4 anni. In queste periodo è aumentata l’efficienza, i consumi di gas sono stati ridotti del 10-15%. Non dobbiamo essere pessimisti, ma realisti”. Lo ha detto l’ad di Eni Claudio Descalzi a un webinar del Messaggero.

“Non avendo più il gas russo, che dava flessibilità al sistema, dobbiamo avere i rigassificatori. E’ assolutamente necessario. I rigassificatori sono un punto essenziale per il prossimo inverno, ma anche per dare tranquillità nei momenti in cui serve il gas”.

“Il fatto che gli stoccaggi si siano riempiti, ha portato non solo il Ttf (la borsa europea del gas di Amsterdam), ma anche il nostro hub di scambio virtuale (la borsa italiana del gas, il Psv) a dimezzarsi da agosto, da 350 euro al kilowattora a 80-100 euro”. “Poi, ma questa è una mia opinione – ha aggiunto Descalzi – noi abbiamo 16-17 miliardi di metri cubi di stoccaggio. Abbiamo la possibilità di aumentarli di 5-6-7 miliardi, perché abbiamo molti campi esauriti che possono essere trasformati in stoccaggio, per avere un polmone molto più importante, che ci dia una ridondanza nell’infrastruttura”.

“L’idea iniziale che il governo italiano ha posto sul price cap, e che era corretta, sembra che adesso sia passata, c’è voluto del tempo: su tutto quello che viene da gasdotto mettiamo un cap, che dà comunque una sua grande economicità. Su tutto quello che viene da Lng, che deve essere invece attratto, non si mette un cap, ma si lavora per un “contract for difference”: si paga la cifra necessaria per portare l’Lng, e la differenza viene socializzata a livello di un fondo europeo”.