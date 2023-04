Def. Barelli (FI), nessuno stava in vacanza pancia al sole. Ci sono state disattenzioni che non sono compatibili o giustificabili:

- Advertisement -

AgenPress – “L’incidente di ieri non doveva accadere, tenendo presente che nell’opposizione in aula erano 100 o 105, nessuno di noi andava in vacanza per il ponte, c’erano delle disattenzioni che non sono compatibili o giustificabili: nessuno stava in vacanza pancia al sole”. Queste le parole del capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli.

“Credo che ci siano una serie di contemporaneità che vanno considerate, non a giustificazione ovviamente”, ha aggiunto Barelli ricordando che “siamo anche in un momento di campagna elettorale per le amministrative. Diversi parlamentari di ogni partito – ha sottolineato – erano corsi nei loro territori. E’ un’incidente sicuramente deprecabile ma che non ha nessuna ripercussione sul piano politico”.

“Io sono stato a Montecitorio fino alle 15. Poi mi sono dovuto allontanare per un’indagine radiologica fissata da un mese. Non ci sono problemi politici. È stato solo un incidente di percorso. Tanti deputati di FI erano in missione, alcuni sottosegretari impegnati in attività di governo. Serviva la maggioranza più uno e bisogna fare i conti con il taglio dei parlamentari” spiega. È stata “una brutta figura che ha offerto alla sinistra la possibilità di gioire. Non doveva succedere. Abbiamo su di noi gli occhi di tutti”. All’errore “rimedieremo subito. E questo episodio sarà di monito Ne parlerò col resto del gruppo: deve esserci più attenzione”.