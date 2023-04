Conte. Con lettera di Meloni “molti punti condivisibili”. Di Maio? E’ diventato la metafora della logica perversa del potere

- Advertisement -

AgenPress – Ci sono, nella lettera al Corriere di Giorgia Meloni “molti punti condivisibili” e bisogna “prendere atto della volontà di fare dei passi in avanti, rinnegando le nostalgie del fascismo”.

Lo dice Giuseppe Conte alla Stampa, secondo il quale bisogna “apprezzare lo sforzo di Giorgia Meloni”.

L’ex premier è “d’accordissimo” con Meloni quando dice che “non può essere una forza politica che dà legittimazione democratica alle altre, perché lo fanno gli elettori”. Conte invita a “non cercare la polemica a tutti i costi” e “a lavorare tutti per ciò che ci unisce, anche se nelle pieghe di qualche dichiarazione ci può essere sempre uno svarione”.

Intanto, “ben venga” il tentativo di Meloni ma “ovviamente non è detto che riesca a portarsi dietro tutti gli altri”. Quello che “non condivido della lettera di Meloni è la parte finale – sottolinea Conte – quando ne approfitta per perpetuare questa escalation militare del conflitto russo-ucraino” e anche il Pd “esattamente come la maggioranza, sposa in modo acritico la linea della Nato”.

Venendo all’indicazione dell’ex ministro degli Esteri come inviato Ue nel Golfo “alla persona Di Maio auguriamo buon lavoro. Suo malgrado è diventato la metafora della logica perversa del potere. Gli elettori lo hanno punito, quel sistema di potere che ha servito ora lo ha premiato”. A Conte dispiace “per le ‘laudationes’ nei confronti di Di Maio da parte di alcun esponenti del Pd che non si rendono conto che vanno a spargere sale su una ferita per la nostra comunità”. Comunque, nessuna alzata di scudi sulla nomina, anche se “è singolare che la Meloni non si sia opposta. La dice lunga sulla sua connivenza a conferma che la sua politica rivela piena continuità draghiana”.