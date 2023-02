Sanremo, Fabrizio Venturi: “Il 25 febbraio in tutti gli store digitali la Compilation del Festival della Canzone Cristiana 2023, distribuita da ‘La Gloria’

- Advertisement -

AgenPress. Il Sanremo Cristian Music Festival, Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023 https://www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it/, dopo il grande successo riscosso nella seconda edizione, si conferma il più importante festival cristiano in Italia.

Per far circolare i brani dei partecipanti e raggiungere il maggiore numero di ascoltatori possibili, il suo ideatore e Direttore artistico, il cantautore Fabrizio Venturi, ha scelto per la sua distribuzione “La Gloria“, importante casa discografica e edizione musicale cristiana.

Da sabato 25 febbraio 2023, in tutti gli store digitali, sarà disponibile la prima compilation del Festival della Canzone Cristiana (di cui il link delle principali piattaforme è https://lnk.fu.ga/variousartists_sanreamocristianmusicfestival2023), che racchiude i brani di tutti i concorrenti in gara di quest’ultima edizione, che ne hanno dato autorizzazione, oltre a “Yeshua”, brano degli Shout Koinonia, i quali si sono esibiti come ospiti nel corso della manifestazione, nonché l’inno ufficiale della Fondazione Internazionale Giovanni Paolo II “Caro Padre”, scritto e cantato da Fabrizio Venturi.

Fabrizio Venturi ha affermato: “Ho dedicato tutta la mia vita alla musica, ho attraversato gallerie buie, colme di sassi aguzzi, ho avuto mille momenti di sconforto per le delusioni e le ingiustizie che ho dovuto affrontare e sopportare, ma ho cercato di vedere sempre la luce in fondo al tunnel, riuscendo, in tal modo, a raggiungere il mio piccolo traguardo, tuttavia, il mio più grande successo è stato aver incontrato Dio. So perfettamente quanto sia importante per un artista avere a suo fianco persone di valore e sono contento che “La Gloria”, realtà attenta a questo ambiente, si sia resa disponibile alla pubblicazione dei brani del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023: spero che la pubblicazione dia agli artisti che ne fanno parte ulteriore coraggio e stimolo nella loro opera di evangelizzazione attraverso la musica. Perché è vero che chi canta prega due volte”.