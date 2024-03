La pop star Lizzo ha annunciato il suo ritiro dal mondo della musica. Sono stanca di essere presa in giro

AgenPress. La musicista statunitense Lizzo ha annunciato il suo ritiro dal mondo della musica. È quanto emerge da un post pubblicato sul suo account Instagram, che si conclude con le parole: “Me ne vado”.

La ragione addotta dalla 35enne rapper, cantante e suonatrice di flauto è che sono stanca di essere presa in giro. “Tutto quello che voglio è fare musica, rendere felici le persone e contribuire a rendere il mondo un posto migliore di come l’ho trovato”, ha dichiarato Lizzo il cui vero nome è Melissa Jefferson.

L’estate scorsa, tre ballerini hanno intentato una causa contro Lizzo in tribunale a Los Angeles. Sostenendo che l’ambiente di lavoro ai concerti di Lizzo era caratterizzato da una “atmosfera eccessivamente sessualizzata” e che si verificavano episodi di discriminazione e molestie sessuali.

“Normalmente non rispondo alle false accuse, ma queste sono tanto incredibili quanto troppo scandalose per non rispondere”. “Queste storie esagerate provengono da ex dipendenti che hanno già ammesso pubblicamente che gli era stato detto che il loro comportamento era inappropriato e poco professionale.” Lizzo ha scritto che niente la prende più sul serio del rispetto delle donne. Le accuse l’hanno ferita.