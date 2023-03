- Advertisement -

AgenPress. “Un’altra prova di disumanità da parte di un Governo che usa la famiglia solo per propaganda: ora se la prendono con i figli delle detenute. Negano ai minori il diritto di non stare in carcere, come prevedeva una legge del Partito Democratico che hanno modificato”.

Così, su Twitter Chiara Gribaudo, neo vicepresidente del Partito Democratico.