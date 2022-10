Camera. Lorenzo Fontana eletto con 222 voti. Meloni, buona la prima, procediamo in modo spedito

AgenPress – Lorenzo Fontana è stato eletto presidente della Camera con 222 voti. Tutto il centrodestra si è nuovamente levato in piedi ad applaudire. Il presidente Ettore Rosato va a comunicare a Fontana, che non è in Aula, il risultato della votazione. I votanti sono stati 392, la maggioranza richiesta 197. Oltre a Fontana hanno ottenuto voti: Guerra 77, De Raho 52, Richetti 22. le schede disperse sono state 2, le bianche 6, le nulle 11.

“Anche qui alla Camera buona la prima. Stiamo procedendo in modo spedito, sono contenta e faccio le mie congratulazioni a Fontana”, ha commentato Fontana.

“Ora continueremo a lavorare con la stessa velocità per le prossime scadenze” che ci aspettano.