Camera. Grassadonia (SI): “Elezione di Fontana pagina buia nella lotta per i diritti e l’uguaglianza”

AgenPress. “L’elezione di Lorenzo Fontana a presidente della Camera, la terza carica dello Stato, è una pagina buia nella lotta per i diritti e l’uguaglianza di questo Paese.

Lo abbiamo conosciuto da ministro della Famiglia, quando negava l’esistenza delle famiglie arcobaleno, non riconosceva le coppie dello stesso sesso, antiabortista, ha promosso in ogni modo possibile quell’evento carico di odio per le donne e le persone LGBT che è stato il Congresso di Verona. E ne conosciamo le posizioni di simpatia nei confronti di Putin.

Durante la campagna elettorale, la destra ha tentato di nascondere sotto il tappeto la polvere della sua vera natura. L’elezione di Fontana, la soddisfazione espressa da Meloni e Salvini, tolgono ogni dubbio residuo, a chi ancora lo avesse. Faremo un’opposizione dura e intransigente. Difenderemo i diritti conquistati in questi decenni con tutte le nostre forze”.

Lo dichiara Marilena Grassadonia, responsabile Diritti e Libertà di Sinistra Italiana.