Camera. Fumata nera per elezione presidente. Scambio saluti tra Meloni e Letta. Come stai? Un bijoux

AgenPress – Fumata nera nell’Aula della Camera nella prima votazione per l’elezione del presidente.

La maggioranza richiesta era di 267 voti: nessuno ha raggiunto il quorum necessario di 267 voti. I presenti e votanti sono 391. Hanno ottenuto 4 voti Riccardo Molinari della Lega; 3 Enrico Letta del Pd. Le schede bianche 369, le nulle 10. La seduta dell’Aula è quindi stata sospesa e riprenderà alle 14 con l’avvio del secondo scrutinio.

Incontro e scambio di saluti fra Giorgia Meloni ed Enrico Letta nei corridoi della Camera. “Ciao Enrico, come stai?”, gli ha domandato Meloni e Letta, con indosso la mascherina, ha risposto “un bijoux”, prima di far notare alla premier in pectore che al loro incontro stava assistendo un gruppo di giornalisti. “Vabbè ma non importa, cosa mai dovremo dirci”, ha sorriso Meloni. Poi, andando via, la leader di Fratelli d’Italia, rivolta ai cronisti, ha notato scherzando: “È timido”.