Blitz Senato: Bernini, atti vandalici non hanno nulla di dimostrativo

AgenPress. “Gli attacchi alle sedi istituzionali, così come alle opere d’arte, hanno ben poco di dimostrativo e molto di vandalico. Certi gesti non hanno nulla di simbolico, ma rivelano tanto sulle basi ideologiche di chi li mette in atto.

Inquinare per sensibilizzare contro l’inquinamento è un ossimoro, come lo è la stessa spettacolarizzazione della provocazione.

Bene ha fatto il Presidente La Russa a convocare il Consiglio di Presidenza per decidere le giuste misure di sicurezza a tutela della sede del Senato della Repubblica. La cura e l’amore per l’ambiente passa anche e soprattutto per il rispetto delle Istituzioni”.

Lo dichiara il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.