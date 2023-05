Afghanistan. Primo ministro Qatar: il popolo afghano ha bisogno dell’aiuto internazionale per evitare “crisi interne”

- Advertisement -

AgenPress – Il primo ministro e ministro degli Esteri, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, ha affermato che nell’incontro con il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock è stata sottolineata “la necessità” che la “comunità internazionale collabori per rafforzare le capacità di le persone e consentire loro di evitare qualsiasi crisi interna”.

Il ministro degli Esteri tedesco è arrivato in Qatar e ha incontrato i funzionari del Paese, tra cui Al Thani.

Secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri del Qatar, “entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza di far sì che la comunità internazionale continui a cooperare per migliorare le capacità delle persone e potenziarle contro eventuali crisi interne, e l’importanza di andare avanti nella costruzione della pace, nel rispetto dei diritti umani , in particolare i diritti delle donne, fornendo istruzione alle ragazze e favorendo lo sviluppo di tutti i segmenti della società afgana.”

Al Thani ha precedentemente visitato la provincia di Kandahar dove ha tenuto colloqui con il primo ministro dell’Emirato islamico, il mullah Mohammad Hassan Akhund, che attualmente non è attivo in questa posizione a causa di una malattia.

“L’attuale governo dell’Afghanistan può anche raggiungere il livello del mondo all’interno di una struttura descritta dall’Islam”, ha detto Maisuam Kazemi, analista politico.

L’Emirato islamico ha accolto con favore la posizione del Qatar nei confronti della cooperazione con l’Afghanistan, affermando che il governo ad interim sta cercando di risolvere le preoccupazioni sui diritti umani in Afghanistan.

“L’Emirato islamico è impegnato a compiere sforzi per affrontare le preoccupazioni che esistono anche in materia di diritti umani e stiamo cercando di trovare una soluzione per i problemi che devono ancora essere risolti”, ha affermato Zabiullah Mujahid.

In precedenza, il ministero degli Esteri del Qatar ha affermato che il Qatar ha cercato di creare un percorso politico tra l’Afghanistan e la comunità internazionale.