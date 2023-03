8 marzo, Merlo (MAIE): “All’estero inaccettabili differenze tra donne e uomini nel diritto a trasmettere la cittadinanza italiana”

- Advertisement -

AgenPress. “In questa giornata #8marzo che ha come riferimento storico la lotta delle donne lavoratrici nel 1910, rinnoviamo il nostro impegno come #MAIE per continuare la battaglia a favore della parità di genere.

È inaccettabile che all’estero ancora oggi ci siano differenze tra donne e uomini nel diritto a trasmettere la cittadinanza italiana.

Il nostro progetto per porre fine a questa assurda discriminazione dorme nei cassetti della burocrazia politica italiana, ma non abbandoneremo la lotta per questo diritto. Auguri a tutte le donne del mondo!”.

Lo dichiara sui propri canali social Ricardo Merlo, presidente MAIE, in occasione della Festa della Donna.