Conte: “Schlein cambi il Pd, prima che il Pd cambi lei”. Per noi la lotta contro la corruzione e l’illegalità è un patrimonio non negoziabile

AgenPress – “Accusarci di slealtà offende il popolo che ha creato il M5S e che, dal 2009, ha fatto del principio della legalità la nostra stella polare. Per noi non sono in gioco delle beghe tra partiti o tra leader, è in gioco la sostanza politica. Si tratta di rinnovare la classe dirigente per costruire qualcosa di diverso dall’Italia che non ci piace. Non possiamo fare spallucce e questo per noi vuol dire essere leali con i cittadini”.

Lo spiega il capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in un’intervista a il Corriere della Sera, dopo la rottura con il Pd in Puglia in seguito delle indagini giudiziarie, in cui ricorda che “se abbiamo fatto saltare le primarie è perché per noi la lotta contro la corruzione e l’illegalità è un patrimonio non negoziabile”.

“Schlein cambi il Pd come aveva promesso, prima che il Pd cambi lei”, dice ancora Conte. “Con Elly non ci siamo sentiti, ma non ne facciamo una questione personale, basta con la rappresentazione dei litigi tra leader. Qui si parla di principi, di valori, di politica. Li vogliamo perseguire o riduciamo tutto agli slogan?”.

“Per le primarie di Bari avevamo chiesto regole più severe per consentire la verifica di chi andava a votare, tra cui semplicemente una regola in piu’ dettata dalle inchieste di questi giorni che suggeriscono un supplemento di rigore. Un’ unica condizione – ha precisato l’ex premier – su cui poi si è litigato, visto che non siamo stati ascoltati in questo braccio di ferro su Bari. Avevamo chiesto almeno di consentirci la pre registrazione, anche qualche ora prima, come effetto dissuasivo di un contesto ambientale in cui tutti i giornali hanno scritto che ci sono 14 clan che hanno capacità espansiva tra parenti, famiglie e amici. Tutto qua, e chiudiamola qui”.

Le sorti dell’area progressista e del cosiddetto campo largo “non dipendono solo da noi, ma anche da quel che vorrà fare Schlein. Vuole perseguire gli impegni presi con la comunità che l’ha investita segretaria, per trasformare il Pd? O finirà trasformata dal Pd?”.