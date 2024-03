Celebrando l’inestimabile patrimonio musicale della Calabria: invito ai compositori internazionali

AgenPress. L’Associazione Culturale “Armonie dello Stilaro” è entusiasta di annunciare il lancio del Bando per il Concorso Internazionale di Composizione “Armonie dello Stilaro”, un’opportunità straordinaria per compositori di talento provenienti da tutto il mondo. Il concorso invita compositori professionisti di ogni nazionalità a creare un brano ispirato al ricco e affascinante canto popolare calabrese. Quest’iniziativa non solo celebra le radici profonde della musica popolare, ma si impegna anche a preservare e promuovere la cultura tradizionale in un’epoca di cambiamento veloce e omologazione.

Sotto la direzione artistica del Maestro Andrea Graziani, affiancato dal Maestro Cosimo Bombardieri, il concorso si propone di mantenere vivo il legame tra la tradizione e la contemporaneità, creando un ponte sonoro che unisce le generazioni e le culture. La giuria, presieduta dal rinomato compositore di origini calabresi Girolamo Deraco, guiderà la selezione del brano vincitore. Quest’ultimo avrà l’onore di essere eseguito in prima mondiale durante il prestigioso Festival “Riflessi nel passato”, III edizione, in programma dal 26 al 31 agosto 2024. Il Festival vedrà la partecipazione di solisti di fama internazionale come il virtuoso dell’eufonio Steven Mead e Giacomo Marcocig, accompagnati dall’Orchestra di fiati “Città di Pazzano” sotto la direzione del Maestro Andrea Graziani.

Questo evento straordinario non solo offrirà un’esperienza musicale indimenticabile, ma sarà arricchito da una serie di concerti e attività volte a promuovere il territorio calabrese e le sue tradizioni. I compositori interessati sono invitati a presentare le loro composizioni entro il 15 giugno 2024, seguendo le specifiche tecniche indicate nel bando disponibile sul sito web dell’Associazione Culturale “Armonie dello Stilaro”.

Questo concorso offre un’occasione senza precedenti per celebrare e valorizzare il ricco patrimonio musicale della Calabria su scala internazionale, incoraggiando i compositori a esplorare le profondità della tradizione attraverso la loro creatività contemporanea. Per ulteriori dettagli e per partecipare, vi invitiamo a visitare il sito armoniedellostilaro.com e a prepararvi a unirvi a noi in un viaggio musicale straordinario che celebra l’armonia tra passato e presente.

Inoltre, è confermata la presenza dei membri chiave dell’Associazione: la dottoressa Noemi Passarelli in qualità di presidente, la dottoressa Maria Pia Russo nella veste di vicepresidente, il professor Alfonso Fiorenza nel ruolo di segretario, e Luigi Taverniti come consigliere. Il ruolo di direttore artistico è affidato al maestro Andrea Graziani. Il dottor Giuseppe Piscioneri ricopre la carica di presidente onorario.

Elia Fiorenza