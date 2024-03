UGEI: “No al boicottaggio delle Università Israeliane”

AgenPress. L’Unione Giovani Ebrei d’Italia esprime profonda indignazione per la decisione del Senato accademico dell’Università di Torino di non partecipare, a seguito delle pressioni degli studenti dei collettivi ‘Cambiare Rotta’ e ‘Progetto Palestina’, al bando 2024 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la raccolta di progetti di collaborazione tra le istituzioni di ricerca italiane e israeliane.

Azioni di questo tipo minano il principio fondamentale della libertà accademica e portano a manifestazioni di intolleranza e violenza in contesti che dovrebbero essere invece luoghi di apertura, accoglienza e rispetto reciproco andando così a macchiare in modo indelebile l’integrità delle istituzioni universitarie.