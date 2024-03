Zelensky ringrazia l’UE per la creazione del nuovo Fondo di assistenza all’Ucraina

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato la leadership dell’Unione Europea e gli Stati membri per la creazione di un nuovo Fondo di assistenza all’Ucraina come parte del Fondo europeo per la pace.

Lo ha detto nel suo tradizionale video discorso agli ucraini. “Oggi vorrei anche ringraziare la leadership dell’Unione europea e tutti gli Stati membri per aver creato un nuovo fondo per assistere l’Ucraina nell’ambito del Fondo europeo per la pace. L’importo è di 5 miliardi di euro, che quest’anno saranno utilizzati per sostenere i nostri sforzi di difesa. Ci aspettiamo anche che questo Fondo diventi parte di un accordo generale di sicurezza tra l’Ucraina e l’Unione europea”. Il 18 marzo il Consiglio europeo ha deciso oggi di aumentare il massimale finanziario del Fondo europeo per la pace (EPF) di 5 miliardi di euro a prezzi correnti e di delimitare tale integrazione per l’Ucraina, istituendo un apposito Fondo di assistenza all’Ucraina (UAF) all’interno dell’EPF. “La nuova UAF consentirà all’UE di sostenere ulteriormente le esigenze in evoluzione delle forze armate ucraine attraverso la fornitura di equipaggiamento militare e addestramento sia letali che non letali”, si legge nella dichiarazione. La creazione del Fondo di aiuto ucraino mira a massimizzare il valore aggiunto di queste risorse in termini di fornitura di maggiore e migliore sostegno operativo all’Ucraina, oltre agli sforzi bilaterali in questo settore a livello degli Stati membri. Allo stesso tempo, l’attenzione sarà focalizzata sull’aumento della quota degli ordini congiunti da parte delle imprese dell’industria della difesa europea e norvegese. “Quest’anno dobbiamo raggiungere e raggiungeremo il livello massimo di produzione della difesa ucraina durante l’intero periodo dell’indipendenza. E ogni anno espanderemo costantemente questo potenziale, che rappresenta un’ovvia prospettiva strategica per l’Ucraina. Sono grato a tutti coloro che contribuiscono a questo, dando tutta la propria energia, e a tutti coloro che aiutano veramente: ogni leader, ogni stato, ogni azienda nel mondo che sta con l’Ucraina. Lo Stato maggiore ha anche ascoltato il rapporto del governo sulla costruzione delle fortificazioni: tutti i mezzi sono forniti.

Alcune cose oggi sulla nostra comunicazione con i partner. Ho parlato con il presidente eletto dell’Indonesia. Apprezziamo le relazioni che sono già state raggiunte tra i nostri paesi. È stato in Indonesia che è stata presentata per la prima volta la formula di pace ucraina. E da allora, la Formula della Pace è diventata gradualmente globale, riunendo la maggioranza del mondo. Stati e leader di tutti i continenti si sono già uniti al lavoro sulla Formula e stiamo ora preparando il primo Vertice Globale sulla Pace inaugurale. E oggi ho invitato l’Indonesia a parteciparvi. La senatrice Lindsey Graham, rappresentante del Partito repubblicano, ha visitato oggi l’Ucraina. Abbiamo parlato, tra le altre cose, dell’importanza che la libertà e la democrazia vincano adesso, in questa guerra, qui in Ucraina, perché altrimenti l’aggressione russa e il caos si diffonderanno in tutto il mondo. Ho informato il Senatore sulla situazione sul campo di battaglia e sui bisogni fondamentali delle nostre Forze di Difesa. Le esigenze sono abbastanza evidenti. Patrioti, ATACMS, F-16. E, naturalmente, artiglieria. Abbiamo discusso di ulteriore cooperazione e sostegno all’Ucraina. Tutte le nostre azioni devono essere lungimiranti, a lungo raggio e quanto più efficaci possibile per consentire a tutte le nazioni libere di vivere in libertà e sicurezza. Sono grato a tutti coloro che negli Stati Uniti sentono, come noi, che la libertà deve sempre prevalere.