Scuola di legalità. Scolaresca in visita al Comando Provinciale Carabinieri di Potenza

AgenPress. Nella giornata di oggi, la Caserma Orazio Petruccelli, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, ha ospitato una scolaresca dell’Istituto A. Busciolano. Quaranta bambini di quinta elementare ed i loro docenti sono stati accolti dal Maggiore Rolando Giusti, Comandante della Compagnia Carabinieri di Potenza e dai suoi Carabinieri, assieme a personale della Stazione e Nucleo Cinofili di Tito.

Qualche cenno storico sulla sede, poi un giro dietro le quinte alla scoperta di cosa succede all’interno di una Caserma dei Carabinieri. È stata mostrata loro una “Gazzella”, autovettura in dotazione al servizio di Pronto Intervento dell’Arma. Infine, hanno assistito alla dimostrazione, particolarmente gradita ai piccoli visitatori, dell’unità cinofila, quest’ultima costituita, per l’occasione, dal cane “Chase” e dal suo conduttore.

Poi è arrivato il momento di mettersi al lavoro: stessa uniforme ma vesti decisamente diverse per i militari dell’Arma, “docenti per un giorno”, che hanno affrontato il tema della “Legalità” facendolo nel modo che conoscono meglio: non su una cattedra ma in mezzo a loro. Tante le tematiche trattate: le insidie dell’universo “Cyber”, il bullismo, la violenza giovanile, l’uso di stupefacenti e l’abuso di alcool. Non una conferenza ma un vero e proprio momento di confronto diretto, un dibattito fatto di domande e risposte ai quesiti dei giovani visitatori, per dimostrare quanto vicina sia al “loro mondo” la figura del “Carabiniere di oggi”.

Carabinieri e Scuola insieme perché, per rispettare le regole, bisogna prima conoscerle fino in fondo, capirne la necessità e farle proprie sin dall’infanzia, supportando i bambini di oggi nel loro divenire gli Uomini e le Donne del domani.

Un connubio perfetto dove l’Arma torna a scuola e la Scuola ha “un’Arma” in più per la formazione di uomini prima e cittadini poi.