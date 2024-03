Sanremo: dopo servizio di “Striscia la Notizia” su anomalie televoto Codacons si rivolge all’Agcom

AgenPress. Il Codacons e l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi hanno presentato un esposto all’Autorità per le comunicazioni a seguito del servizio trasmesso da “Striscia la notizia” che ha evidenziato presunte anomalie relative alla raccolta dei voti dal pubblico da casa durante la puntata finale dell’ultimo Festival di Sanremo.

Da quanto emerso nel corso di un’indagine condotta dalla nota trasmissione “Striscia la Notizia” sembrerebbe emergere una serie di inesattezze circa l’acquisizione ed il relativo conteggio dei voti durante l’ultima serata del Festival della musica italiana – scrivono le due associazioni – Più nel dettaglio, sembrerebbe che 2 milioni di voti siano risultati scartati dal sistema, a causa di un overflow, con la conseguenza che le posizioni dei cantanti, non solo della cinquina finale, potrebbero non essere quelle reali. Secondo alcuni conteggi fatti durante il televoto della finale di Sanremo, ci sarebbero molti voti non registrati. Qualcosa di cui aveva parlato lo stesso Amadeus sul palco dell’Ariston, rassicurando tutti in merito alla gestione del traffico che, seppur in ritardo, sarebbe stato smaltito correttamente, parlando di una quantità di voti che mai si era verificata in precedenza nei Festival di Sanremo.

Ciò detto appare necessario garantire massima chiarezza e trasparenza dal momento in cui eventuali problemi tecnici e anomalie riscontrate durante la raccolta dei voti del pubblico potrebbero aver alterato l’esito della gara e presuntivamente falsato la classifica finale del Festival – affermano Codacons e Assourt, chiedendo all’Agcom di aprire un faro sul caso.

Le due associazioni hanno inoltre diffidato la Rai a fare luce e chiarezza sulla vicenda nel pieno rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, chiarezza e lealtà nei confronti degli utenti che hanno sostenuto il proprio artista versando delle somme per televotare.