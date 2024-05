Redditometro, Codacons: è arma spuntata che mira a terrorizzare contribuenti

AgenPress. Il Redditometro è un’arma spuntata già introdotta senza successo in passato da precedenti governi, e puntualmente abbandonata per non aver prodotto i benefici sperati. Lo afferma il Codacons, commentando il nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e firmato dal viceministro all’Economia, Maurizio Leo.

Più che una misura per colpire l’evasione fiscale, il redditometro serve solo a terrorizzare i contribuenti – spiega il Codacons – Non a caso lo strumento è stato più volte introdotto nel nostro sistema fiscale e puntualmente abbandonato.

Siamo favorevoli alla lotta all’evasione, ma il Governo farebbe bene a puntare ai grandi evasori, quelli che creano società di comodo o con sede all’estero, e alle multinazionali straniere che fanno profitti miliardari in Italia, senza minacciare i cittadini onesti con spauracchi come il nuovo redditometro – conclude il Codacons.