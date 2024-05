Ucraina. Da inizio guerra dispersi 2021 bambini. Sono ancora tanti quelli rapiti e deportati in Russia

AgenPress – Un totale di 2.021 bambini sono considerati dispersi in Ucraina a causa della guerra in corso.

Lo ha riferito il commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada, Dmytro Lubinets , che ha riportato il dato via Telegram in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi.

Secondo il difensore civico, questa giornata mira ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sul problema e sulle regole che aiuteranno a evitare che i bambini scompaiano. Con lo scoppio della guerra russo-ucraina, la questione è diventata “ancora più dolorosa per l’Ucraina”.

“Le deportazioni illegali, il rapimento di bambini da parte dei russi, il caos che si sta verificando nei territori temporaneamente occupati… Tutto ciò non fa altro che aggravare il problema e aumentare il numero dei bambini scomparsi”, ha osservato Lubinets.

Ha ricordato che qualsiasi scomparsa di un bambino dovrebbe essere immediatamente denunciata alla polizia e, in caso di violazione dei diritti del bambino, si dovrebbe presentare ricorso al Commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada all’indirizzo e-mail: hotline@ombudsman.gov .ua o 0800501720 (hotline).

La Giornata internazionale dei bambini scomparsi è stata celebrata il 25 maggio dal 2002 su iniziativa del Centro europeo per i bambini scomparsi e sessualmente sfruttati.