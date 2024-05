Lazio: Mattia (Pd), bene fondi per premio scuole Willy Monteiro

Ok dal consiglio regionale ad altri 30mila euro

in aggiunta ai 20mila già stanziati nel bilancio regionale. Ora subito bando e avvisi

AgenPress. “Il consiglio regionale del Lazio ha approvato ulteriori 30mila euro ai 20mila già stanziati nel bilancio regionale per il premio per le scuole dedicato a ‘Willy Monteiro Duarte’, il ventunenne di Paliano ucciso di botte il 6 settembre del 2020 a Colleferro dai fratelli Marco e Gabriele Bianchi. Abbiamo riportato così a 50mila euro complessivi la cifra di fondi regionali destinati in origine all’iniziativa dalla Giunta Zingaretti, così come avevo chiesto in sede di discussione dell’ultima legge di Stabilità, quando in un primo momento i fondi per il premio erano stati addirittura azzerati”.