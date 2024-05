Rosario Trefiletti: ottimo far svolgere a Poste pratiche passaporti

AgenPress. La decisione di far svolgere alle Poste i rinnovi dei Passaporti, a partire dal mese di Luglio, è un fatto molto positivo e che salutiamo con grande soddisfazione. Infatti, utilizzare la capillare rete degli Uffici Postali, che si estende in tutto il nostro territorio, evita tutti i disguidi e i disservizi che nei mesi scorsi hanno subito i cittadini nell’ottenere tale pratica, utile non solo per questioni turistiche o di diporto, ma anche per questioni di studio e lavoro.

Siamo particolarmente soddisfatti anche perché tale operatività l’abbiamo più volte richiesta e ufficializzata pubblicamente in numerose trasmissioni televisive in cui siamo stati presenti come Associazione. Così operando finalmente si tagliano i tempi di attesa o si evitano ricerche affannose di uffici preposti a tale compito collocati anche molto lontano dalla propria abitazione.

Ma non solo: con tale modalità, questione assolutamente rilevante, vengono scaricati di tali compiti burocratici, gli uffici ed il lavoro delle forze dell’ordine che potranno svolgere ancora di più e meglio i servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nel delicato compito di preservare la sicurezza dei cittadini – sostiene Rosario Trefiletti Presidente di C.C.I.

,