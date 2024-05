Ucraina. 500mila soldati russi sono morti da inizio invasione. Putin promette soldi ai familiari e cerca nuove reclute

AgenPress – Secondo lo stato maggiore ucraino, oltre mezzo milione di soldati russi sono stati uccisi o feriti in Ucraina durante la guerra su vasta scala durata 27 mesi.

La cifra sconcertante è in linea con le stime del Regno Unito e della Francia, che all’inizio di maggio avevano dichiarato che le perdite complessive russe sarebbero state di circa 500.000.

“Stimiamo le perdite militari russe in 500.000, di cui 150.000 morti”, ha dichiarato il 3 maggio il ministro degli Esteri francese Stephane Sejourne.

È probabile che l’aggressione della Russia con scarsa considerazione per la vita dei propri soldati continui, ma dietro a tutto ciò si nasconde una potenziale bomba a orologeria demografica ed economica che il presidente russo Vladimir Putin potrebbe non essere in grado di ignorare così facilmente.

Secondo i dati ucraini, al 25 maggio la Russia ha perso 500.080 soldati . I dati dello Stato maggiore delle forze armate ucraine non specificano né morti né feriti.

Il consenso generale è che includa morti, feriti, dispersi e catturati.

A febbraio Zelenskyj aveva affermato che dall’inizio della guerra totale erano stati uccisi 180.000 soldati russi. Il presidente ha affermato che nello stesso periodo sono stati uccisi oltre 31.000 soldati ucraini.

Funzionari occidentali hanno fornito stime simili sulle perdite russe sul campo di battaglia.

Parlando al quotidiano indipendente russo Novaya Gazeta Europe, Sejourne ha detto: “Il fallimento militare della Russia è già evidente”.

Leo Docherty, ministro di Stato britannico per le Forze Armate, ha dichiarato alla fine di aprile che il Regno Unito stima che le perdite russe siano superiori a 450.000.

“Stimiamo che circa 450.000 militari russi siano stati uccisi o feriti, e altre decine di migliaia abbiano già disertato dall’inizio del conflitto”, ha detto Docherty in parlamento.

Una stima statunitense riportata il 12 dicembre fissava il totale a 315.000 . Nello stesso giorno la cifra ucraina era di 340.650 .

L’Ucraina ha pubblicato stime giornaliere sul numero di soldati russi uccisi e feriti fin dai primi giorni del lancio dell’invasione su vasta scala.

Inizialmente c’era un certo scetticismo sull’accuratezza dei numeri, riflesso nel fatto che le nazioni occidentali erano inizialmente riluttanti a pubblicare i propri numeri.

“All’inizio della guerra, quando ero a Mosca, non speculavamo sui numeri perché c’era molta propaganda in giro”, ha detto al Kyiv Independent John Foreman CBE , ex addetto alla difesa del Regno Unito a Mosca dal 2019 al 2022. .

“Ma mi sembra che nell’ultimo anno e mezzo circa le stime britanniche, americane e ucraine si siano allineate.”

Nel corso dell’invasione su vasta scala, gli alleati occidentali dell’Ucraina hanno iniziato a pubblicare pubblicamente le proprie stime sulle perdite russe e sono sostanzialmente in linea con quelle fornite da Kiev.

Nel dicembre 2023, Putin ha firmato un decreto in cui prometteva di pagare 5 milioni di rubli (55.450 dollari) alle famiglie dei soldati uccisi in Ucraina e 3 milioni di rubli (33.270 dollari) a quelli feriti.

E all’inizio dell’invasione su vasta scala, Putin ha detto che alle famiglie delle persone uccise sarebbe stata pagata una “copertura assicurativa legale e un pagamento forfettario di 7.421.000 rubli (82.298 dollari)”, così come “un risarcimento mensile sarà pagato a ogni membro della famiglia dei morti.”

Sebbene l’importo esatto pagato non sia noto, Bloomberg ha stimato in un articolo sui pagamenti di risarcimento dei soldati dello scorso anno che “le spese per le persone nell’esercito, compresi i volontari e coloro che sono stati mobilitati, potrebbero ammontare a circa 1,1 trilioni di rubli (12 miliardi di dollari) all’anno”.

E poi ci sono i costi sociali: i tassi di disturbo da stress post-traumatico e di dipendenza da alcol e droga tra i soldati russi che tornano a casa sono aumentati, così come gli omicidi e gli episodi di criminalità violenta che coinvolgono veterani.

“È un calcolo di bilancio”, dice Foreman in riferimento ai commenti di Belousov.

“Ovviamente ora ci sono cose come i risarcimenti alle famiglie dei morti e dei feriti, l’aumento del tasso di omicidi e l’aumento del disturbo da stress post-traumatico, l’alcolismo, la violenza domestica, che sono tutti collegati al fatto che molte persone tornano ferite o traumatizzate dal fronte.”

A ciò si aggiunge l’inevitabile carenza di manodopera causata dagli uomini che fuggono dal paese per evitare di prestare servizio nell’esercito o che vengono uccisi o feriti quando lo fanno.

“Tutto ciò si aggiunge a un’altra bomba demografica a orologeria che penso esploderà in Russia nei prossimi 10-20 anni”, afferma Foreman.

il quadro a lungo termine per la Russia è tutt’altro che roseo, afferma Foreman.

“Putin sta ipotecando il futuro dell’intero Paese per la sua guerra in Ucraina”, dice. “Penso che i calcoli a lungo termine sulla salute e sulla vitalità della Russia a lungo termine siano stati completamente sacrificati.

“Non importa quanto abbia dovuto affrontare, forse la metà del materiale militare o 500.000 persone, o tutti i problemi macroeconomici a lungo termine che sono stati seminati, ora abbiamo la situazione in cui deve vincere questa battaglia.” I leader russi che perdono le guerre finiscono male, quindi lui è all-in,” dice Foreman.

“Ora, se l’Ucraina riesce a resistere dopo tutte le esitazioni e i ritardi di Washington, ad affrontare la mobilitazione, a sistemare il suo addestramento e a continuare a dissanguare l’esercito russo, allora penso che ci sia la possibilità di portare il problema a casa dei russi”.