Riad. Blinken incontra il principe ereditario Mohammed bin Salman. Al centro dei colloqui Gaza

L’incontro di Blinken con il leader saudita è durato circa due ore.

Questa settimana visiterà anche l’Egitto, il Qatar, Israele e la Cisgiordania occupata da Israele e spingerà per portare avanti le conversazioni mediate dall’Egitto e dal Qatar con i militanti palestinesi di Hamas su un accordo per la liberazione degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza.

Il suo viaggio in Medio Oriente, il quinto dopo l’attacco mortale contro Israele del 7 ottobre da parte dei militanti di Hamas provenienti da Gaza, si svolge durante un periodo che alti funzionari statunitensi descrivono come uno dei più pericolosi per la regione da decenni.