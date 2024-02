IFO e Polizia di Stato insieme in occasione del WCD 2024

AgenPress. Mattinata di solidarietà agli IFO in vista della Giornata Mondiale contro il Cancro. Tenerissimi peluche sono stati consegnati dalla Polizia di Stato ai pazienti in corso di terapia nei Day Hospital oncologici dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena.

Un’iniziativa per testimoniare vicinanza a chi sta affrontando un percorso di cura e agli operatori impegnati quotidianamente con professionalità e dedizione. Un evento programmato per il World Cancer Day che invita a colmare il gap sulle cure (Close the Care Gap) e a promuovere iniziative che garantiscano l’equità dell’accesso alle cure.

Il Direttore Scientifico Gennaro Ciliberto IRE-ISG e i direttori delle oncologie e dell’ematologia hanno accolto e ringraziato i rappresentati della Polizia di Stato Barbara Strappato, Primo Dirigente; Federica Bensi, Direttore Tecnico Psicologo e Giovanni Camarda, V. Ispettore dell’ufficio Relazioni esterne.

“La vostra visita per noi è molto importante – ha evidenziato Gennaro Ciliberto– è un’occasione di dialogo e collaborazione tra istituzioni, che hanno entrambe al centro delle proprie attività le persone. Consapevoli della forza della rete, collaboriamo per sensibilizzare i cittadini, compresi i vostri preziosi operatori, ad adottare stili di vita corretti, fare prevenzione e aderire agli screening che già il nostro Sistema Sanitario mette a disposizione. Noi come centri di ricerca ci impegniamo con la nostra attività scientifica a individuare nuove strategie per diagnosi sempre più precoci e terapie sempre più efficaci.

“La Polizia è vicina a tutti – ha affermato Barbara Strappato – e soprattutto negli ambiti più difficili e complessi. Occorre pertanto favorire lo scambio delle specifiche competenze delle nostre istituzioni, così che più conosciamo e più ci proteggiamo e curiamo la salute fisica e psichica con le dovute precauzioni per vivere bene. Faremo presto altre iniziative per ribadire il senso del nostro impegno reciproco”.

”È importante che i cittadini- ha aggiunto Fabio Calabrò, direttore oncologia 1 – sappiano rivolgersi a centri specialistici che per ampia casistica e dotazione di alta professionalità, nonché tecnologie d’avanguardia possono garantire i più efficaci percorsi diagnostico-terapeutici nell’ottica della medicina di precisione e cure personalizzate.”

Sui canali della Polizia di Stato sono state inoltre diffuse informazioni a cura degli IFO sull’importanza della prevenzione e dell’adesione agli screening.

Più SAI, più PREVIENI, più CURI!, infatti è uno slogan che accompagna una sezione del sito IFO pensata per educare, informare e rendere sempre più partecipi i cittadini sui temi della salute con la consapevolezza che, sempre facendo riferimento a fonti accreditate e autorevoli, è possibile anche cambiare la storia delle patologie tumorali.