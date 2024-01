Budapest. Portavoce Orban. Ilaria Salis accusata di reati gravi, misure adeguate. Nessun trattamento disumano

AgenPress – I media di sinistra e gruppi per i diritti umani hanno lanciato un attacco orchestrato contro l’Ungheria nel caso di tre cittadini stranieri accusati dell’assalto organizzato contro presunti simpatizzanti di estrema destra. Ecco i fatti che dovresti sapere prima di giungere a conclusioni premature.

Lo scrive su X Zoltan Kovacs, il portavoce di Viktor Orban, sul caso di Ilaria Salis. Tra il 9 e l’11 febbraio 2023 a Budapest si sono verificate cinque aggressioni in occasione della manifestazione “Giorno dell’Onore”, durante le quali un gruppo di uomini e donne ha aggredito alle spalle i passanti e li ha aggrediti brutalmente con diversi oggetti. Tra le vittime c’erano cittadini ungheresi e stranieri. Delle nove persone attaccate, quattro hanno riportato ferite gravi e cinque ferite leggere, ma diversi attacchi avevano il potenziale per causare lesioni mortali.

Il 31 ottobre 2023 tre sospettati sono stati incriminati dalla Procura capo di Budapest in relazione ad attacchi a Budapest motivati ​​da ideologia estremista: laria Salis è stata accusata dei seguenti reati, secondo i paragrafi (1) e (8) della sezione 164 del c.p., commesso come membro di un’organizzazione per delinquere, ai sensi dell’articolo 459, comma 1, comma 1, del codice penale: tentate lesioni personali con pericolo di vita, 2 complici e 1 complice davanti al giudice fatto.

Tobias Edelhoff e Anna Christina Mehwald, per due capi d’imputazione di partecipazione ad un’organizzazione criminale, ai sensi del comma 1 dell’articolo 321 del codice penale. (Edelhoff si è dichiarato colpevole ed è stato condannato a 3 anni di carcere.)

Il 29 gennaio 2024, al primo processo, Ilaria Salis è stata condotta in aula in stato di contenzione. I media di sinistra e le organizzazioni per i diritti umani lo hanno immediatamente perso. Ilaria Salis deve essere stata tenuta in “condizioni disumane” che “vanno contro i diritti umani”, hanno dichiarato i commentatori di sinistra, saltando sull’argomento. Certo, è stata trattenuta in aula e sì, aveva già trascorso 11 mesi in detenzione.

Ma “disumano”? Non proprio no. Presa sul serio a causa della gravità del crimine di cui è accusata? Più probabilmente. (A proposito, è più che sospetto che l’avvocato di Salis sia György Magyar, un avvocato apertamente di sinistra coinvolto nell’organizzazione delle primarie di sinistra e che in passato guidò l’offensiva contro i tribunali in quello che divenne noto come lo scandalo del “business carcerario”.)

Ecco alcuni fatti sul caso Salis e sui suoi 11 mesi di detenzione che dovreste conoscere prima di cadere vittima di questo attacco orchestrato e di sinistra volto a distruggere le buone relazioni politiche tra Ungheria e Italia.

I reati in questione sono gravi, sia in Ungheria che a livello internazionale. Le misure adottate nel procedimento sono previste dalla legge e adeguate alla gravità dell’accusa e del reato commesso.

La credibilità di Ilaria Salis è altamente discutibile, come dimostrano, tra l’altro, le false dichiarazioni da lei rilasciate circa la sua istruzione, la sua situazione familiare e le sue relazioni personali, rivelatesi poi false.

Immediatamente dopo il suo ingresso nel centro di detenzione, è stato registrato nei suoi dati personali che la sua istruzione non era andata oltre l’ottavo anno della scuola primaria.

Secondo quanto dichiarato nel primo colloquio, però, lei aveva conseguito un master in Lettere antiche presso l’Università degli Studi di Milano ed era stata insegnante di scuola secondaria in Italia.

Durante questo primo colloquio ha affermato di essere single, di non avere un partner, di non avere figli e di vivere sola in un appartamento in Italia.

Il 6 novembre 2023, invece, il suo compagno è stato registrato come suo referente.

Il 17 gennaio 2024 ha incontrato il suo compagno nell’ambito di una visita di gruppo.Le accuse mosse dai media italiani – e poi ungheresi – sul detenuto straniero non sono vere; sono semplicemente bugie e sono fortemente respinte dal servizio penitenziario ungherese.

Le condizioni di detenzione del sospettato rispettano tutti gli standard dell’UE, sia in termini di salute che di assistenza fornita.

In Ungheria, la legislazione pertinente e vari protocolli professionali utilizzano norme rigorose per regolare le condizioni di detenzione, che sono regolarmente monitorate dalla Procura – l’organismo responsabile del controllo del rispetto della legge – e dal Commissario per i diritti fondamentali.

I detenuti che ritengono che i loro diritti siano stati in qualche modo violati possono presentare denuncia o denuncia.

Nelle carceri ungheresi, ai detenuti vengono forniti tre pasti al giorno, che soddisfano i requisiti di una dieta sana. Negli istituti carcerari vengono effettuati controlli igienici continui e i detenuti ricevono cure mediche adeguate.

L’affermazione secondo cui sono presenti ratti è una bugia e gli istituti di servizio carcerario soddisfano elevati standard igienici. Ciò è confermato dal fatto che, nonostante tali istituti fossero comunità chiuse, durante la pandemia di Covid non si è sviluppato alcun focolaio della malattia nelle carceri ungheresi.

Il trattamento negli istituti penitenziari è conforme alla legge e il servizio penitenziario svolge le proprie attività professionali nel rispetto della dignità umana.

In caso di cattiva condotta o violazione delle norme, sia da parte di un detenuto che di una guardia, i direttori penitenziari intraprenderanno senza eccezioni le azioni necessarie.

Dopo la loro ammissione, ai cittadini stranieri viene fornito un regolamento interno scritto nella loro lingua affinché possano familiarizzarsi con le regole dell’istituzione nel modo più rapido e ottimale possibile.

Il personale penitenziario comunica quotidianamente con i detenuti stranieri in inglese e tedesco, ma per gli affari ufficiali vengono sempre utilizzati interpreti che parlano fluentemente la lingua madre del detenuto.

Il suo contatto con i suoi genitori era regolare e ordinato.

In 5 giorni tra ottobre 2023 e 17 gennaio 2024, la detenuta ha ricevuto la visita dei suoi parenti stretti e del suo avvocato per un totale di 7 volte. Il detenuto è stato anche visitato due volte da un funzionario consolare.Tra marzo 2023 e il 30 gennaio 2024 ha effettuato complessivamente 323 telefonate, due su rete fissa e 321 su cellulare.

Tra febbraio 2023 e il 26 gennaio 2024 le è stato concesso il permesso di effettuare un totale di 13 videochiamate monitorate, di cui 3 non avvenute e 10 completate.