Usa. Biden smentisce la notizia su sospendere o rallentare la fornitura di alcune armi offensive a Israele

AgenPress – L’amministrazione Biden sta valutando l’utilizzo della vendita di armi a Israele come leva per convincere il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu a dare ascolto alle richieste di lunga data degli Stati Uniti di ridurre l’assalto militare nella Striscia di Gaza, secondo tre attuali funzionari statunitensi e un ex funzionario statunitense.

Sotto la direzione della Casa Bianca, il Pentagono ha esaminato quali armi Israele ha richiesto che potrebbero essere utilizzate come leva, hanno detto le fonti.

Israele continua a chiedere all’amministrazione più armi, comprese grandi bombe aeree, munizioni e difese aeree.

Dopo che settimane di richieste di amministrazione privata hanno prodotto meno risultati di quelli desiderati dalla Casa Bianca, dicono le fonti, gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di rallentare o sospendere le consegne nella speranza che ciò spinga gli israeliani ad agire, come ad esempio aprendo corridoi umanitari per fornire più aiuti ai civili palestinesi.

Tra le armi che gli Stati Uniti hanno discusso di utilizzare come leva ci sono i proiettili di artiglieria da 155 mm e le munizioni congiunte per attacco diretto (JDAM), che sono kit di guida che convertono bombe stupide in munizioni a guida di precisione, hanno detto i funzionari. I funzionari hanno detto che è probabile che l’amministrazione continui a fornire altri kit di conversione che rendano le munizioni israeliane più precise.

I funzionari hanno affermato che probabilmente non rallenteranno la consegna delle difese aeree, sebbene l’idea sia stata presa in considerazione, così come altri sistemi in grado di difendere i civili e le infrastrutture israeliane dagli attacchi. L’amministrazione si concentra sull’equipaggiamento militare offensivo nella sua revisione di ciò che potrebbe eventualmente trattenere o ritardare.

Funzionari dell’amministrazione hanno anche discusso dell’offerta al governo israeliano di una maggiore quantità di armi richieste come incentivo a compiere alcuni passi richiesti dagli Stati Uniti, hanno detto i funzionari.

L’iniziativa arriva dopo settimane in cui il presidente Joe Biden e la sua squadra di sicurezza nazionale non sono riusciti a convincere Netanyahu e altri funzionari israeliani a cambiare radicalmente tattica a Gaza e ad adottare ulteriori misure per ridurre al minimo le vittime civili, hanno detto i funzionari. Segna un potenziale cambiamento nell’approccio di Biden andando oltre la pressione retorica, in gran parte dietro le quinte, e apportando cambiamenti politici tangibili volti a spingere Israele ad agire.

Alcuni democratici al Congresso hanno esortato l’amministrazione a fare di più per fare pressione su Netanyahu e altri funzionari israeliani.

La Casa Bianca ha smentito la notizia. Un portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale ha difeso la posizione finora assunta dall’amministrazione nei confronti del conflitto. “Come ha chiarito il presidente, ritiene che l’approccio da lui seguito sia stato più efficace”, ha dichiarato il portavoce in una nota. “Israele ha il diritto e l’obbligo di difendersi dalla minaccia di Hamas, rispettando il diritto umanitario internazionale e proteggendo le vite civili, e restiamo impegnati a sostenere Israele nella sua lotta contro Hamas”.