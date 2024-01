Wsj. Un laboratorio cinese ha mappato il Covid due settimane prima che Pechino lo rivelasse al mondo

AgenPress – Ricercatori cinesi hanno isolato e mappato il virus che causa Covid-19 alla fine di dicembre 2019, almeno due settimane prima che Pechino rivelasse al mondo i dettagli del virus mortale , hanno detto gli investigatori del Congresso, sollevando nuovamente interrogativi su ciò che la Cina sapeva nel momento cruciale della pandemia. All’inizio.

I documenti ottenuti dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti da un comitato della Camera ed esaminati dal Wall Street Journal mostrano che un ricercatore cinese a Pechino ha caricato una sequenza quasi completa della struttura del virus in un database gestito dal governo statunitense il 28 dicembre. 2019. All’epoca i funzionari cinesi descrivevano ancora pubblicamente l’epidemia a Wuhan, in Cina, come una polmonite virale “di causa sconosciuta” e dovevano ancora chiudere il mercato all’ingrosso dei frutti di mare di Huanan, luogo di uno dei primi focolai di Covid-19.

La Cina condivise la sequenza del virus con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) solo l’11 gennaio 2020.

Quando il ricercatore, Lili Ren dell’Institute of Pathogen Biology di Pechino, aveva già mappato il virus, i funzionari cinesi descrivevano ancora pubblicamente l’epidemia a Wuhan come una polmonite virale “di causa sconosciuta” e dovevano ancora chiudere il mercato all’ingrosso locale di animali vivi, luogo di uno dei primi focolai di Covid-19.

Le nuove informazioni, precisa il quotidiano Usa, non fanno luce sul dibattito se il coronavirus sia emerso da un animale infetto o da una fuga di laboratorio, ma suggeriscono che il mondo non dispone ancora di una spiegazione completa dell’origine della pandemia. Le due settimane in più avrebbero comunque potuto rivelarsi cruciali per aiutare la comunità medica internazionale a individuare come si diffonde il Covid-19, a sviluppare le difese mediche e ad avviare un eventuale vaccino, secondo gli specialisti.

Alla fine del 2019, scienziati e governi di tutto il mondo stavano facendo a gara per comprendere la misteriosa malattia che poi avrebbero chiamato Covid-19 e che avrebbe ucciso milioni di persone.