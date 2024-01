Mar Rosso. Leader Houthi, continueremo gli attacchi, è un “onore” combattere contro Israele, Stati Uniti e Regno Unito

AgenPress – I ribelli Houthi dello Yemen non hanno intenzione di ritirarsi nel Mar Rosso, con il leader Abdulmalik Badr El-Din al-Houthi che ha affermato che “l’aggressione non cambierà nulla” riguardo alla posizione del gruppo a sostegno dei palestinesi.

Al-Houthi ha affermato in un discorso che è stato un “onore” combattere contro le forze israeliane, statunitensi e britanniche, poiché il gruppo attacca continuamente le navi mercantili nel Mar Rosso che ritiene sostengano Israele. Ha anche criticato gli Stati Uniti in quanto moralmente in bancarotta e sponsor del “crimine sionista”.

“L’America sta mettendo tutte le sue enormi e avanzate capacità e la sua influenza internazionale nell’aggressione contro il popolo palestinese, per il quale hanno a disposizione solo armi semplici”.

Il discorso è arrivato appena un giorno dopo che un altro leader del gruppo, Mohammed Ali al-Houthi, ha dichiarato che il gruppo yemenita “confronterà ancora l’America e affronterà la giustizia e la tirannia ovunque”.