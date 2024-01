Usa 2024. Giudice del Maine sospende la decisione su idoneità al voto di Trump. In vantaggio nel New Hampshire

AgenPress – Un giudice del Maine ha ordinato al massimo funzionario elettorale dello stato di ritardare una decisione sull’idoneità al voto di Trump fino a quando la Corte Suprema non si pronuncerà su una questione simile in Colorado.

“La Corte ritiene essenziale tenere conto del rischio di confusione degli elettori nel caso in cui molteplici decisioni amministrative o giudiziarie affrontino l’idoneità del presidente Trump a comparire sulla questione delle elezioni primarie davanti alla Corte Suprema nel caso Anderson “, ha scritto il giudice Michaela Murphy della Corte Superiore del Maine.

Nella dichiarazione odierna, al Segretario di Stato del Maine Shenna Bellows è stato “ordinato di attendere la decisione della Corte Suprema” nel caso del Colorado e di emettere una nuova sentenza che modifichi, ritiri o confermi la sua sentenza precedente, entro e non oltre 30 giorni dalla decisione della Corte Suprema. rilasciato.

Trump aveva presentato appello all’inizio di questo mese dopo che Bellows, un democratico, aveva stabilito a dicembre che l’ex presidente non era idoneo per le primarie repubblicane dello stato a causa dei suoi sforzi per ribaltare la sconfitta elettorale del 2020 contro Biden.

Intanto Trump continua a detenere un notevole vantaggio in New Hampshire a su Nikki Haley e Ron DeSantis a qualche giorno dalle primarie nello Stato, secondo un sondaggio di Boston Globe/Suffolk University/NBC-10 pubblicato oggi. L’ex presidente, infatti, ha il 50% dei consensi tra gli elettori, mentre l’ex ambasciatrice all’Onu il 34%. Molto indietro il governatore della Florida al terzo posto con solo il 5%.