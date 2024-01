Riforma delle pensioni. Capone (UGL): “Positivo l’impegno del Governo, centrale Quota 41”

AgenPress. “Positivo l’impegno della ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone che sul tema delle pensioni ha dichiarato: ‘Il cantiere non è mai stato chiuso’.

L’UGL ritiene che sia necessario arrivare a una riforma del sistema previdenziale che punti a tutelare i diritti acquisiti dei lavoratori e promuova quella coesione e pace sociale che è indispensabile per garantire la stabilità del Paese.

La proposta dell’UGL rimane Quota 41, ossia la possibilità di uscire con 41 anni di contributi a prescindere dall’età. È fondamentale arginare la possibilità del ritorno in vigore della legge Fornero perché riteniamo abbia già prodotto danni per i lavoratori e per il mercato. Occorre, in tal senso, agevolare la flessibilità in uscita e garantire ai giovani la possibilità di entrare nel mondo del lavoro incentivando il turnover generazionale.

L’UGL rimane disponibile a partecipare con il Governo e le parti sociali al tavolo su una riforma cruciale per i lavoratori”.

Così Paolo Capone, Segretario Generale dell’Ugl, ha commentato l’intervento della ministra Calderone sul tema delle pensioni.