Editoria. Continua la scalata di Angelucci. Tratta con Eni ed Elkann per Agi e Repubblica

AgenPress – Secondo un articolo del Fatto Quotidiano di oggi, Antonio Angelucci, re delle cliniche private del Lazio dopo il Tempo, Libero e Il Giornale, “continua a spingere per l’acquisto di Radio Capital dal gruppo Gedi” e “sarebbe in trattativa per acquistare anche l’Agi, l’agenzia di stampa dell’Eni.

“Sullo sfondo, c’è chi garantisce che Angelucci abbia anche avviato un discorso con la famiglia Elkann per comprare Repubblica” – scrive Il Fatto Quotidiano – I tempi per un’operazione del genere – clamorosa per la storia del giornale fondato da Scalfari e per quella personale di Angelucci – sarebbero ovviamente più lunghi, ma se gli attuali proprietari decidessero di cedere, Angelucci non farebbe mancare il suo interesse”.

E ancora il Fatto Quotidiano spiega che “Repubblica è il colpo grosso, il tassello definitivo, un’utopia forse irrealizzabile: gli permetterebbe di controllare un network enorme e trasversale, da destra a sinistra (d’altra parte il primo giornale posseduto da Angelucci, insieme a Libero, fu il Riformista di Claudio Velardi, un foglio vicino ai Ds di Massimo D’Alema)”.