AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 22 Dicembre 2023.

AL NORD – Al mattino tempo stabile con cieli sereni e banchi di nebbia in Pianura Padana orientale, locali fenomeni sulle Alpi con neve oltre i 1000-1300 metri. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse sui settori orientali.

AL CENTRO – Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche maggiore addensamento sul versante tirrenico. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati, locali addensamenti tra Toscana e Umbria. In serata In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse tra Umbria e Toscana. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino molti addensamenti lungo i settori tirrenici e le Isole Maggiori con possibili pioviggini, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni sui settori adriatici e ionici ed addensamenti da nuvolosità bassa altrove.

Temperature minime e massime in generale aumento da Nord a Sud.

