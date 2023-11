Gaza. I 13 ostaggi israeliani sono stati consegnati alla Croce Rossa. Rilasciati anche 12 cittadini tailandesi

AgenPress – I 13 ostaggi rilasciati da Hamas sono attualmente sotto la custodia della Croce Rossa in Egitto, ha riferito N12 citando un funzionario israeliano. Un’altra fonte israeliana ha affermato che l’elenco degli ostaggi rilasciati il ​​primo giorno corrisponde a quelli che si trovano attualmente in Egitto.

Anche Hamas conferma di aver consegnato i 13 ostaggi israeliani alla Croce Rossa, ha riferito l’emittente Voce di al-Aqsa, legata ad Hamas.

Il trasferimento è stato effettuato a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, ha riferito Walla citando un funzionario israeliano. Ciò è avvenuto dopo che l’IDF aveva completato i preparativi per la ricezione di 13 ostaggi che sarebbero dovuti tornare in Israele venerdì, secondo l’Unità del portavoce dell’IDF.

Rilasciati anche 12 cittadini tailandesi. Il Servizio d’informazione statale egiziano ha affermato che “gli intensi sforzi egiziani hanno portato al rilascio di 12 cittadini tailandesi”.

I negoziati tra Hamas e il governo tailandese si sono svolti separatamente dai negoziati con Israele e attraverso un altro mediatore, l’Iran, ha riferito N12. Il primo ministro tailandese ha confermato il loro rilascio.

In precedenza era stato riferito che 23 ostaggi tailandesi sarebbero stati rilasciati senza condizioni da Hamas, con la mediazione dell’Iran, secondo Al-Araby Al-Jadeed giovedì sera.

L’ IDF ha lavorato in coordinamento con i ministeri del governo e altri rami dell’establishment della difesa per formulare una procedura per riportare indietro rapidamente gli ostaggi e fornire le cure necessarie.

Gli ostaggi rilasciati verranno portati negli ospedali dove incontreranno le loro famiglie. Saranno rilasciati attraverso il valico di Rafah in Egitto prima di essere trasportati in aereo in Israele. Il Ministero egiziano delle Comunicazioni ha detto che si stanno preparando per il rilascio degli ostaggi al valico, tra cui anche gli ostaggi tailandesi. Lo riferiscono media ebraici.

Secondo quanto riferito, gli ostaggi rilasciati venerdì sarebbero detenuti nel sud della Striscia di Gaza, ha riferito Walla citando una stima fatta da una fonte di sicurezza israeliana.

Il commissario del Servizio penitenziario israeliano Katy Perry è arrivata alla prigione di ‘Damon’ per osservare il rilascio dei prigionieri, come parte del piano per lo scambio degli ostaggi.

“Questa è la nostra missione, per il bene di riportare a casa gli ostaggi, e lo faremo al meglio delle nostre capacità”, ha detto Perry.

Lo ha riferito Walla, citando il ministro della Difesa Yoav Gallant, affermando che “ci sarà una breve pausa” durante l’incontro con il suo omologo italiano. “E poi continueremo ad operare con tutta la forza militare contro Hamas. Non ci fermeremo finché non raggiungeremo i nostri obiettivi: la distruzione di Hamas e la restituzione di tutti gli ostaggi”.

Gallant e il primo ministro Benjamin Netanyahu saranno nella sala di guerra della direzione delle operazioni ad HaKirya a Tel Aviv. I due leader israeliani seguiranno da vicino la gestione dell’operazione per riportare gli ostaggi dalla prigionia di Hamas in Israele.

Il Primo Ministro sarà accompagnato dal Consigliere per la Sicurezza Nazionale Tzachi Hanegbi e dal suo Segretario Generale militare. Avi Gil.

Più o meno nello stesso periodo, un alto funzionario del Comando Sud dell’IDF ha dichiarato che “qualsiasi tentativo di violare il cessate il fuoco sarà affrontato con la forza” e ha ricevuto istruzioni di formulare una procedura di battaglia ordinata per la continuazione della manovra di terra a Gaza e di prepararsi per la continuazione della manovra di terra. dei combattimenti subito dopo la fine del cessate il fuoco, ha riferito Walla.

I cittadini americani presi in ostaggio da Hamas a Gaza non faranno parte del primo gruppo di 13 ostaggi rilasciati venerdì pomeriggio, ha riferito un funzionario statunitense.

Tuttavia, gli Stati Uniti “rimangono fiduciosi” che gli americani saranno tra i circa 50 ostaggi destinati al rilascio come parte dell’accordo di cessate il fuoco di quattro giorni.