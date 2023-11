Nardò. Mellone (sindaco), pena di morte per femminicidi. Per dar retta ai perbenisti, la povera gente piange lacrime amare

Ecco, col pragmatismo che tutti mi riconoscono, io penso che vadano riaperti i manicomi (o come diavolo li volete chiamare!), perché le strade sono piene di pazzi autentici e, per dar retta ai perbenisti, la povera gente piange lacrime amare.

E penso pure che bisognerebbe riformulare l’educazione, insegnare e bla bla bla…. ma poi, di fronte a delitti efferati come questo – quando non c’è nessun dubbio sull’autore! – io sono per la pena di morte.

Pena di morte per i femminicidi e per ogni delitto simile. Ora e per sempre”.